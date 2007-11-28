Ющенко назвал свою дату последнего призыва в армию

Последний призыв в ряды Вооруженных сил Украины будет осенью 2009 года. Об этом заявил сегодня на расширенной коллегии Министерства обороны Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, Президент отметил, что на сегодняшний день нет альтернативы созданию профессиональной армии. В то же время он заметил, что это не является самоцелью или политической установкой, а является велением времени. «Мы должны иметь современную европейскую профессиональную армию», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что военный - это профессия, которой нужно учиться не 9 или 12 месяцев, а несколько лет, и с проведением переподготовки на протяжении всей жизни.

Президент также подчеркнул, что государство должно сделать все возможное для того, чтобы в стране были настоящие профессиональные военные.

«Последний призыв – это осенний призыв 2009 года. Дальше мы должны твердо сказать о реализации проекта «Контрактная армия», который предусматривает наша доктрина», - отметил В.ЮЩЕНКО. Он поручил Кабинету министров, Минобороны и Генштабу до 30 декабря этого года завершить уточнение всех финансовых расчетов и расходов, необходимых для гарантированного перевода армии на контракт до конца 2010 года.

Также до 1 февраля 2008 года должна быть подготовлена уточненная программа перевода всех видов ВСУ на контрактную основу.

Президент также отметил, что каждый командующий должен иметь план перехода на контракт, в котором будет отображены вопросы переоснащения и модернизации оружия и военной техники, социальные и бытовые условия контрактника.