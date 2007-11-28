ПР отважилась на переговоры о спикере Верховной Рады?
Многое зависит от Богатыревой
Временный президиум Верховной Рады Украины сегодня вечером окончательно согласует позицию по вопросу избрания руководства парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. вице-премьер-министра Дмитрий ТАБАЧНИК сегодня на брифинге в Кабинете министров.
«Представители Партии регионов работают в составе подготовительной группы, которую возглавляет Раиса БОГАТЫРЕВА – сейчас это временный президиум. Сегодня они к вечеру окончательно согласуют позицию, и только после этого можно будет говорить о том, кого будет поддерживать Партия регионов», - сказал Д.ТАБАЧНИК.
В тоже время и.о. вице-премьера не уточнил, с какими политическими силами ПР намерена вести переговоры по согласованию кандидатуры на должность председателя ВР. «Будет согласовано с теми политическими силами, которые смогут обеспечить большинство голосов, достаточное для избрания руководителя ВР», - подчеркнул он.