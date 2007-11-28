ПР отважилась на переговоры о спикере Верховной Рады?

Временный президиум Верховной Рады Украины сегодня вечером окончательно согласует позицию по вопросу избрания руководства парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. вице-премьер-министра Дмитрий ТАБАЧНИК сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Представители Партии регионов работают в составе подготовительной группы, которую возглавляет Раиса БОГАТЫРЕВА – сейчас это временный президиум. Сегодня они к вечеру окончательно согласуют позицию, и только после этого можно будет говорить о том, кого будет поддерживать Партия регионов», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

В тоже время и.о. вице-премьера не уточнил, с какими политическими силами ПР намерена вести переговоры по согласованию кандидатуры на должность председателя ВР. «Будет согласовано с теми политическими силами, которые смогут обеспечить большинство голосов, достаточное для избрания руководителя ВР», - подчеркнул он.