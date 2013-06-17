Кличко говорит, что единого кандидата в президенты назовут до весны

Выдвижение единого кандидата на пост президента от оппозиционных партий состоится не позднее весны следующего года, сказал во время онлайн-конференции в Аргументах и фактах лидер партии УДАР Виталий Кличко.

По словам Кличко в оппозиции продолжаются консультации.

«Недавно мы подписали соглашение с оппозиционными силами «Свобода» и «Батьківщина», где мы прописали, что выдвинем единого кандидата во втором туре выборов. Если президентские выборы будут проходить в один тур, то мы сможем выдвинуть единого кандидата уже в первом туре. Кто им будет – мы поймем уже в ближайшее время».

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Как сообщал УНИАН, 18 мая лидеры оппозиционных парламентских фракций подписали декларацию о координации действий на президентских выборах 2015 года.

Декларацию подписали на сцене акции "Вставай, Украина!" в Киеве председатель фракции «УДАР» в ВР Виталий Кличко, председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк и председатель фракции «Свобода» Олег Тягнибок.

Согласно документу, политические силы взяли на себя обязательство “единой командой победить антиукраинский криминально-мафиозный режим так называемой «Семьи» Януковича на очередных или досрочных выборах главы государства”.