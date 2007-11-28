Криль выдвинул ультиматум Кириленко

Депутат фракции «Наша Украина – Народная самооборона», заместитель председателя партии «Наша Украина» Игорь КРИЛЬ заявляет, что подпишет соглашение о демократической коалиции, если председатель партии НСНУ Вячеслав КИРИЛЕНКО откажется от должности председателя Верховной Рады.

«Я сторонник демократической коалиции в составе «Нашей Украины – Народной самообороны» и БЮТ. Однако меня настораживает, что большинство в парламенте формируется не демократическими методами. В.КИРИЛЕНКО должен об этом открыто заявить», - заявил И.КРИЛЬ, слова которого цитирует пресс-служба НУ-НС.

Он отметил, что партийное руководство должно прислушиваться к мнению меньшинства, а не игнорировать его.

И.КРИЛЬ сообщил, что одним из условий, на которых он подпишет коалиционное соглашение, станет отказ В.КИРИЛЕНКО от должности главы парламента. «Человек, который не может консолидировать депутатов своей фракции, не сможет консолидировать и парламент. Поэтому, по моему мнению, В.КИРИЛЕНКО должен об этом заявить и снять свою кандидатуру с должности спикера», - сказал И.КРИЛЬ.

Он также отметил, что демократическая коалиция в ближайшее время будет создана.

Как сообщал УНИАН, И.КРИЛЬ является одним из семи депутатов от блока “Наша Украина – Народная самооборона”, которые до сих пор не поставили свои подписи под соглашением о создании демократической коалиции.

Вчера И.КРИЛЬ заявил о готовности сложить полномочия народного депутата.

«Я готов сдать депутатские полномочия. Но я это сделаю, если это будет необходимо для интересов государства, а не в угоду некоторым «политическим спикерам», которые не отображают точку зрения большинства ни членов совета «Нашей Украины», ни членов фракции «Наша Украина - Народная самооборона», - заявил И.КРИЛЬ.

22 ноября во время встречи Президента Украины с фракцией НУ-НС путем голосования была подтверждена кандидатура В.КИРИЛЕНКО на должность председателя Верховной Рады.