На «Луи Виттон» для Тимошенко сбрасывается вся семья

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко уйдет из политики вовремя - "как балерина". В этом уверена ее родная тетя Антонина Ульяхина.

В интервью "Украинской правде" руководитель "Батькивщины" в Днепропетровской области рассказала о своей племяннице как о человеке "почти аскетическом в еде". Антонина Ульяхина заявила также, что наряды у Юлии Тимошенко - от украинских модельеров. На вопрос корреспондента об очень дорогом бренде "Луи Виттон", который никак не вписывается в декларацию, предоставленной Тимошенко, родственница лидера БЮТ ответила: "Юля не одна в семье. Зарабатывают дети, муж, даже мы, пожилые люди... Поэтому Юлию Владимировну мы всячески поддерживаем. И поверьте, у нас бывает такой момент, когда мы все сбрасываемся – абсолютно все, подчищаем все свои коморки, и Юлия Владимировна едет и покупает себе "Луи Виттон".

Антонина Ульяхина рассказала также о бизнесах семьи Тимошенко: "Есть гранитный завод, фирма "Беютага"... Дети у нас занимаются бизнесом. Есть вареничная и кафе в Днепропетровске... Вареничная – на проспекте Карла Маркса, 65. Это вареничная Жени Тимошенко. А кафе "Золотая рыбка" – это моя дочь, Танечка Шарапова. Кафе "Золотая рыбка" и "Вареничная". Так и называется, находятся в одном доме".