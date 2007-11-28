Янукович собирается успокоить мир

И.о. премьер-министра Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает, что завтра на заседании Верховной Рады прежде всего будет избран руководитель парламента.

Как передает корреспондент, такое предположение В.ЯНУКОВИЧ высказал сегодня на заседании Кабинета министров.

«Для нас очень важно, чтобы начал работать парламент. Я не исключаю, и мы по этому поводу обменивались с вами мнениями в кулуарах как народные депутаты, что, возможно, произойдет так, что придется сначала избирать председателя ВР. Я этого не исключаю», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

И.о. премьер-министра также рассчитывает завтра увидеть результаты переговоров НУ-НС и БЮТ о создании парламентской коалиции. «Если не будут поданы заявление или представление о создании коалиции за подписью 226 народных депутатов, тогда в повестке дня будет стоять очередной вопрос – избрание председателя ВР и формирование рабочих органов ВР», - пояснил он.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что депутаты должны поддержать рассмотрение этих вопросов, поскольку для государства является очень важным начало работы ВР шестого созыва. «Мы будем все с вами в переговорном процессе с нашими коллегами в парламенте. Мы не будем искать врагов, мы будем там искать конструктив для того, чтобы в наиболее важных поросах находить общую точку зрения. Будет парламент – будет бюджет, будет бюджет – будут развиваться регионы и экономика. И мы успокоим не только граждан Украины, наших избирателей, но и наших партнеров в мире», - подчеркнул глава правительства.