Тягнибок требует прекратить "антифашистскую истерию"

Как сообщает Украинская Правда, об этом заявил на согласительном совете лидер фракции "Свобода" Олег Тягнибок. Политик требовал, чтобы большинство "прекратило эту так называемую "антифашистскую" истерию".

Также лидер "Свободы" высказался по поводу блокирования трибун оппозицией.

"Блокирование трибуны - это не условие, это форма демонстрации протеста против того, что вы систематически нарушаете украинское законодательство. Нам что, просто сидеть и смотреть на это, ушами хлопать?", - заявил он в ответ на упреки о нежелании оппозиции работать.

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"Мы хотим работать, но вы сами на согласительных советах у председателя ВР говорите, что не принимаете решений, что их принимает президент. Поэтому мы хотим поговорить с президентом", - сказал Тягнибок.

Поэтому, по словам лидера "Свободы", оппозиция требует встречи с президентом и появления его в Верховной Раде.

"Кроме международной деятельности нужно найти время, чтобы выполнить украинское законодательство", - сказал Тягнибок.