Юрист: Закон не позволяет лечить Тимошенко за границей раньше февраля 2014

Юридические аспекты возможного выезда экс-премьера Юлии Тимошенко для лечения за рубеж в своей статье для ZN.UA очертил доктор юридических наук Николай Хавронюк.

Как отмечает автор, чтобы Тимошенко могла воспользоваться провозглашенным в ст. 36 Основ законодательства Украины о здравоохранении правом лечиться за границей, сначала она должна быть как минимум:

— условно-досрочно освобождена от отбывания наказания (согласно ст. 81 Уголовного кодекса Украины, это будет возможно после отбытия ею не менее 2/3 назначенного срока наказания, то есть не ранее чем в апреле 2016 г.), или

— освобождена от наказания на основании закона об амнистии (согласно ст. 4 закона "О применении амнистии" это тоже может состояться не ранее апреля 2016 г.), или

— освобождена от наказания на основании акта о помиловании, или

— неотбытая часть наказания должна быть заменена более мягким видом наказания (согласно ст. 82 УК Украины, это будет возможно после отбытия ею не менее 1/2 назначенного срока наказания, то есть не ранее февраля 2014 г.).

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"Указанные выше даты (февраль 2014 или апрель 2016 года) могли бы быть значительно приближены, если бы суд кассационной инстанции — после пересмотра дела Верховным Судом — признал не соответствующим степени тяжести преступления и личности осужденной наказание и уменьшил срок наказания Юлии Тимошенко хотя бы на один год", — отметил автор.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева 11 октября 2011 года приговорил Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение служебных полномочий при подписании в 2009 году газовых соглашений с Россией. Суд также обязал Тимошенко компенсировать НАК «Нафтогаз Украины» убытки в размере 1,5 млрд грн, нанесенные в результате реализации положений газовых контрактов 2009 года.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает наказание в Качановской колонии в Харькове. 9 мая 2012 года Тимошенко была госпитализирована в стационар ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, где находится до сих пор. Ее лечением руководят врачи берлинской клиники «Шарите».

В данное время суды рассматривают еще два уголовных дела по обвинению Тимошенко: о переводе долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины и об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.