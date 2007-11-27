Тополов: у Нашей Украины есть вещи и поважнее моего неподписания

Народный депутат от блока “Наша Украина – Народная Самооборона” Виктор Тополов – один из тех, кто до сих пор не подписал коалиционное соглашение с БЮТ, заявил ИнтерМедиа консалтинг: “мне есть что сказать, но делать из этого много шума сейчас нет никакой надобности...”

“Я могу сказать, почему до сих пор не подписал документ. Но я назову причины своим коллегам по партии и блоку. Потому что касательно коалиционного соглашения у нас идет внутрипартийная и внутриблочная дискуссия. Я уверен, что мы придем к общему знаменателю, но пока не стоит выносить эти споры на публику. Вот примем решение, и тогда будем его комментировать. Мне кажется, у нас есть вещи и поважнее моего неподписания. Мы, в конце концов, всего неделю работаем в новом составе Верховной Рады, и у нас есть еще время на формирование коалиции. Делать сейчас много шума из ничего совершенно нет надобности”, – сказал Тополов.

Он также пояснил, почему отсутствовал на сегодняшнем заседании политсовета партии “Народный союз “Наша Украина”. “Я был сегодня с Президентом Ющенко в Луганске и Алчевске. Моя командировка и стала причиной отсутствия на заседании политсовета”, – сообщил парламентарий.