Политсовет Батькивщины досрочно сложил свои полномочия

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Украины Арсен Аваков.

Он написал: “Только что завершилась политрада Батькивщины, предшествующая субботнему объединительному съезду оппозиции. Утвердили все ключевые положения и моменты. Не без дискуссии – но как иначе? У нас иначе не бывает”.

По его словам, на съезде в субботу будет избран новый состав политсовета “Ждем окончательных правок, позиций и кадровых предложений Юлии Тимошенко и с этим выходим на... съезд. Юлия - главный идеолог и главный мотор этого объединения”, - добавил он.

По теме: «Батькивщина» и «Фронт змин» объединятся в субботу

Как отметил Аваков, “тут многие волнуются, стараются сорвать объединение оппозиции – расколоть, погрузить во внутренние разборки.. Напрасные надежды! Амбиции в угол. Есть интересы страны – а интересы страны требуют объединённую оппозицию”.

“Амбиции разобьют чьи-то репутации – жаль их, но это ли важно для страны? Важно закончить пустые разговоры о формах, местах и позициях. Говорить надо о смыслах, иных концепциях для Украины. Генерировать пакет действий подлинно важных для страны сегодня и завтра”, - заявил Аваков.