«Батькивщина» и «Фронт змин» объединятся в субботу
18:37, 10 июня 2013Политика
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В Киеве 15 июня состоится объединительный съезд ОО «Батькивщина».
Объединительный съезд должен состояться на Михайловской площади в Киеве
В субботу, 15 июня, состоится торжественный объединительный съезд Объединенной оппозиции «Батькивщина».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщина».
Место проведения - г. Киев, Михайловская площадь.
Начало в 10.30.
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Как ожидается, во время съезда партия Яценюка «Фронт змин» должна влиться в «Батькивщину», а его самого должны ввести в органы управления объединенной партии.
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