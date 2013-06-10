«Батькивщина» и «Фронт змин» объединятся в субботу

В субботу, 15 июня, состоится торжественный объединительный съезд Объединенной оппозиции «Батькивщина».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщина».

Место проведения - г. Киев, Михайловская площадь.

Начало в 10.30.

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Как ожидается, во время съезда партия Яценюка «Фронт змин» должна влиться в «Батькивщину», а его самого должны ввести в органы управления объединенной партии.