Кириленко рассказал, как нашеукраинцы ночь не спали, а телефоны покраснели

«Безусловно, если еще несколько попыток урегулировать эту ситуацию (с неподписантами - ред.) не приведут ни к каким последствиям, мы будем вынуждены созвать съезд партии, не блока, партии и обратиться ко всему партийному сообществу, которое, убежден, примет окончательное решение», - так лидер “Народного Союза Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО прокомментировал свое заявление о возможности созыва чрезвычайного съезда партии для решения вопроса с неподписантами коалиционного соглашения.

В то же время В.КИРИЛЕНКО выразил мнение, что даже если съезд обяжет депутатов подписать соглашение, то это может не иметь никаких юридических последствий. «Я рискну спрогнозировать, что даже если мы созовем съезд, и даже назовем его «чрезвычайный», мы можем этих подписей недосчитаться при обстоятельствах, которые нам непонятны», - сказал он.

Председатель партии отметил, что «каждый день отсутствие семи подписей льет воду на мельницу наших оппонентов».

В то же время, он в очередной раз выразил сомнение, что семеро неподписантов выполнят решение съезда.

По словам В.КИРИЛЕНКО, норма об императивном мандате - непопулярна в демократической среде и не отвечает европейским стандартам, однако отсутствие такой нормы на данном этапе не дает никаких реальных инструментов, «чтобы решить вопрос, когда 65 народных депутатов-членов фракции – за создание демократической коалиции, а семеро делают невозможным решение 65 людей». «И это ситуация, когда нужно было бы принимать жесткие решения», - В.КИРИЛЕНКО.

Он также считает, что главной причиной отсутствия кворума на сегодняшнем заседании политсовета “Нашей Украины” было то, что некоторые депутаты побаивались принятия решения, которым они обязываются подписать соглашение о создании демократической коалиции.

«Некоторые наши коллеги ночь не спали, телефоны красные, чтобы сорвать кворум, потому что мы бы приняли решение, проект которого роздан вам, – обязать всех, кто шел по квоте НСНУ, подписать коалиционное соглашение, а в случае отказа – сложить депутатские полномочия», - сказал В.КИРИЛЕНКО, добавив, что эти депутаты могли бы так же проигнорировать и это решение политсовета, но «дискомфорта, безусловно, было бы больше».

В.КИРИЛЕНКО подтвердил, что руководство НСНУ будет еще раз будет просить всех, кто не пришел на сегодняшнее заседание Политсовета, прибыть на следующее заседание. Он пообещал, что дата следующего заседания будет объявлена позже, но не исключил, что это может состояться уже завтра.

В.КИРИЛЕНКО отрицает, что сегодня не ведется диалог с теми депутатами, которые пока отказываются ставить подписи под коалиционным соглашением.

Вместе с тем он считает, что причины отказа намного серьезнее, чем изложенные в замечаниях к проекту соглашения. «И эти причины так или иначе выходят из разного виденья формата будущей коалиции. Я думаю, что стране с каждым днем это становится все заметнее, и потому, я убежден, что в любом случае мы должны выстоять на тех позициях, которые отображены в соглашениях блока НУ-НС», - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, соглашение о создании коалиции до сих пор не подписали семеро депутатов от блока “Наша Украина – Народная самооборона”: Иван ПЛЮЩ, Юрий ЕХАНУРОВ, Николай ОНИЩУК, Иван КРИЛЬ, Василий ПЕТЁВКА, Станислав ДОВГИЙ, Виктор ТОПОЛОВ.

Сегодня, 27 ноября, в Украинском доме состоялось заседание Политсовета партии «Народный Союз Наша Украина», однако на нем из-за отсутствия многих членов Политсовета не было кворума.