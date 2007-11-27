Ющенко сообщили, что он не сможет повлиять на неподписантов?

Лидер партии «Народный Союз Наша Украина" Вячеслав КИРИЛЕНКО планирует доложить почетному председателю партии, Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО об итогах сегодняшнего заседания Политсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, закрывая заседание Политсовета, на котором кворума так и не было.

По словам В.КИРИЛЕНКО, он доложит Президенту об итогах сегодняшнего обсуждения и о предложениях, поступивших в ходе заседания Политсовета, в том числе и по проведению внеочередного съезда партии НСНУ.

В.КИРИЛЕНКО также сообщил, что заседание Политсовета было специально перенесено со вчерашнего дня на сегодня, поскольку была договоренность с Президентом В.ЮЩЕНКО, что он примет участие в заседании Политсовета.

Говоря о том, почему этого не произошло, В.КИРИЛЕНКО высказал мнение, что главной причиной является то, что Президенту сообщили, что даже его присутствие на заседании Политсовета не сможет убедить «семерых, ну, может, пятерых народных депутатов поставить подпись под демократической коалицией».

«По моему мнению, это и является причиной отказа от участия в заседании Политсовета со стороны почетного председателя. Он дает возможность решить эту ситуацию нам самим», - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.

В то же время В.КИРИЛЕНКО отметил, что пока коллеги, которые имеют другую точку зрения, не желают воспользоваться такой возможностью, чтобы решить все проблемные вопросы внутри партийной среды – на Политсовете, саботируя заседание высшего руководящего органа партии между съездами.