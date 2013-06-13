В киевской администрации заявляют, что хлеб не подорожает

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам, комментируя акцию сотрудников “Киевхлеба” возле Кабмина.

На вопрос, прогнозирует ли он повышение цены на хлеб, Голубченко ответил: “Не только не прогнозирую, а даже не вижу оснований. Потому что каждый месяц Аграрный фонд дает “Киевмлыну”, а “Киевмлын” “Киевхлебу” приблизительно 8 тысяч тонн зерна, которое отпускается по постоянной цене. Получая это зерно, мы получаем дешевую муку. И никакого подорожания хлеба даже и близко нет”, - сказал Голубченко.

По его словам, акция работников хлебокомбината имеет политическую подоплеку.

“В действительности они бастуют не потому, что нужно кому-то вопросы задать, а потому, что не хотят, чтобы в Киев завозили хлеб из других регионов. Они говорят, что “Киевхлеб” готов обеспечить киевлян полностью дешевым хлебом социальных сортов”, - отметил Голубченко.

При этом он обратил внимание на то, что не в компетенции киевской власти запрещать завоз хлеба из регионов. По его словам, это обычная конкуренция.

“Мы провели встречу с ними, создали комиссию специальную, которая будет их вопрос рассматривать. Завтра, я предполагаю, у себя собрать и поговорить с ними. Но мне кажется, там в действительности чистая политика и меньше проблем”, - сказал первый заместитель председателя КГГА.

По его словам, чтобы обеспечить конкурентоспособную продукцию, “Киевхлебу” необходимо осуществить реконструкцию своих производственных мощностей.

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Вместе с тем директор Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Людмила Денисюк заверяет, что власти города не допустят массового увольнения работников ПАО «Киевхлеб».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом Денисюк сказала на встрече с работниками «Хлебокомбината №12» ПАО «Киевхлеб», которые митинговали возле Кабинета министров Украины и начали бессрочную акцию голодовки.

Обращаясь к собравшимся, она отметила, что киевские власти поддерживают собственного столичного производителя и не допустят массового увольнения членов трудового коллектива общества.

«Мы созываем срочное рабочее совещание по этому поводу, к участию в котором приглашаем как владельцев, так и работников ПАО «Киевхлеб», чтобы вместе достичь конкретных договоренностей», – сказала Денисюк.

Городская администрация уже проводила совместно с депутатами Киевсовета две встречи по вопросам разрешения конфликта между работниками и владельцами общества. По результатам этих встреч было направлено письмо в Киевский городской совет с просьбой инициировать создание специальной комиссии по проверке работы предприятия и его приватизации с привлечением представителей всех депутатских фракций и групп.

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По данным сайта «Свидомо», в среду возле Кабмина работницы хлебокомбината № 12 объявили бессрочную акцию протеста. Они заявили, что предприятие преднамеренно доводят до банкротства и будет уволено 426 работников. По словам участников акции, из 14 хлебокомбинатов Киевской области уже закрыто по крайней мере 8, еще несколько находятся под угрозой закрытия.

Как сообщал УНИАН, по данным КГГА, в мае руководство ПАО «Киевхлеб» приняло решение о комплексной реконструкции «Хлебокомбината №12», после чего на его базе будет создано мощное и современное предприятие по производству кондитерских и сухарно-бараночных изделий.