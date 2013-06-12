Под окнами Азарова голодают работники киевского хлебокомбината (фото)
12:46, 12 июня 2013Политика
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Четыре сотрудницы киевского Хлебокомбината №12 объявили голодовку под стенами Кабинета Министров Украины.
Работницы Хлебокомбината обещают стоять до "победы" / Фото: Свідомо
Об этом сообщает Свидомо.
Кроме женщин на митинге присутствуют и другие рабочие хлебокомбината, которые протестуют против закрытия их предприятия. Акцию они объявили бессрочно, поскольку убеждены, что их предприятие умышленно доводят до банкротства. Это грозит потерей работы для 426 работников комбината.
К митингующим вышел представитель Кабмина, пообщался с женщинами и ушел. Голодающие обещают "стоять до победы".
По словам митингующих, с 14 хлебокомбинатов Киевщины сейчас закрыто по крайней мере 8, еще несколько находятся под угрозой закрытия.
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