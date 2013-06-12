Под окнами Азарова голодают работники киевского хлебокомбината (фото)

Об этом сообщает Свидомо.

Кроме женщин на митинге присутствуют и другие рабочие хлебокомбината, которые протестуют против закрытия их предприятия. Акцию они объявили бессрочно, поскольку убеждены, что их предприятие умышленно доводят до банкротства. Это грозит потерей работы для 426 работников комбината.

К митингующим вышел представитель Кабмина, пообщался с женщинами и ушел. Голодающие обещают "стоять до победы".

По словам митингующих, с 14 хлебокомбинатов Киевщины сейчас закрыто по крайней мере 8, еще несколько находятся под угрозой закрытия.