Зварич заявляет, что Политсовет НСНУ состоится при любых обстоятельствах
Обсуждать можно без кворума
Народный депутат, член партии «Народный Союз Наша Украина» Роман ЗВАРИЧ заявляет, что Политсовет НСНУ состоится при любых обстоятельствах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.
Р.ЗВАРИЧ объяснил, что отсутствие кворума не дает возможности принимать решение, но не запрещает обсуждать тот или другой вопрос.
“Я не думаю, что это (отсутствие кворума – УНИАН) может быть барьером, тем более, что есть разные инструменты, которыми можно обеспечить принятие решения, несмотря на отсутствие кворума», - сказал Р.ЗВАРИЧ, приведя пример – сбор подписей.
В то же время он выразил надежду, что на сегодняшнем заседании Политсовета кворум будет собран.
«Если его не будет, это будет свидетельством того, что кто-то из наших партийных коллег не готов исполнять свои прямые обязанности», - сказал он, высказав мнение, что тогда они должны сложить полномочия членов Политсовета.
«Я думаю, что это было бы нормально», - подчеркнул Р.ЗВАРИЧ.
Как сообщал УНИАН, ранее член НСНУ Александр ТРЕТЬЯКОВ высказал мнение, что заседание Политсовета партии «Народный Союз Наша Украина» сегодня может не состояться. По его словам, это связано с отсутствием кворума. По состоянию на 12.22 из 196 членов Политсовета партии зарегистрировалось менее 50 человек.