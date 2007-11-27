Народный депутат, член партии «Народный Союз Наша Украина» Роман ЗВАРИЧ заявляет, что Политсовет НСНУ состоится при любых обстоятельствах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

Р.ЗВАРИЧ объяснил, что отсутствие кворума не дает возможности принимать решение, но не запрещает обсуждать тот или другой вопрос.

“Я не думаю, что это (отсутствие кворума – УНИАН) может быть барьером, тем более, что есть разные инструменты, которыми можно обеспечить принятие решения, несмотря на отсутствие кворума», - сказал Р.ЗВАРИЧ, приведя пример – сбор подписей.

В то же время он выразил надежду, что на сегодняшнем заседании Политсовета кворум будет собран.

«Если его не будет, это будет свидетельством того, что кто-то из наших партийных коллег не готов исполнять свои прямые обязанности», - сказал он, высказав мнение, что тогда они должны сложить полномочия членов Политсовета.

«Я думаю, что это было бы нормально», - подчеркнул Р.ЗВАРИЧ.

Как сообщал УНИАН, ранее член НСНУ Александр ТРЕТЬЯКОВ высказал мнение, что заседание Политсовета партии «Народный Союз Наша Украина» сегодня может не состояться. По его словам, это связано с отсутствием кворума. По состоянию на 12.22 из 196 членов Политсовета партии зарегистрировалось менее 50 человек.