Киеву грозит административный и техногенный коллапс?

Депутат Киевсовета Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ убежден, что реорганизация трех районов вызовет в столице административный и техногенный коллапс.

Об этом идет речь в комментарии Д.АНДРИЕВСКОГО, переданном УНИАН его пресс-службой.

«Инициативы городской власти угрожают городу административным и техногенным коллапсом», - заявил Д.АНДРИЕВСКИЙ.

«Испытав различные методы влияния на председателей Днепровского, Подольского и Святошинского районов, мэр заявил о намерении расформировать эти территориальные единицы», - напомнил депутат Киевсовета.

По его мнению, уменьшение количества районов Киева «дорогое, нецелесообразное и вредное решение». Д.АНДРИЕВСКИЙ считает, в результате реорганизации районов в столице будет нарушена сформированная структура управления и ухудшится процесс предоставления услуг гражданам. «Это разрушит настроенные за годы схемы медицинского, социального, гуманитарного обеспечения. За время формирования новых служб деятельность отдельных территорий города будет парализована», - отметил депутат.

По мнению Д.АНДРИЕВСКОГО, настоящая цель сокращения районов – получить контроль над их имуществом.

«Особо привлекательными для «земельного большинства» Киевсовета в этом смысле выглядят свободные земельные массивы Днепровского и Святошинского районов. Кроме того, сокращение количества районов внесет путаницу в избирательные списки. Это также в интересах Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, который стремится удержаться в кресле мэра во что бы то ни стало», - считает депутат.

Как сообщал УНИАН, 10 августа на расширенном заседании коллегии Киевской горгосадминистрации Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что будет просить Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО уволить трех председателей районных в городе Киеве государственных администраций: Днепровской – Александра СОТНИКОВА, Подольской – Евгения РОМАНЕНКО и Святошинской – Владимира МАЗЕПУ - «за проколы и проблемы» в соответствующих районах.

16 ноября Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что в случае, если в ближайшее время Президент не поддержит его инициативу об увольнении руководителей этих районов, то эти районы будут разделены и присоединены к другим.