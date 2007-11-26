БЮТ завтра не придет в Верховную Раду
19:05, 26 ноября 2007Политика
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Заседание перенесли на 29 ноября
|Михаил ПОЖИВАНОВ
Об этом УНИАН сообщил народный депутат, член фракции БЮТ Михаил ПОЖИВАНОВ.
Он также отметил, что фракция БЮТ завтра не придет в Верховную Раду, чтобы провести пленарное заседание парламента. По словам М.ПОЖИВАНОВА, это связано с тем, что пока нет общего решения БЮТ и блока “Наша Украина – Народная самооборона” по этому вопросу.
М.ПОЖИВАНОВ также напомнил, что пока не все члены НУ-НС поставили свои подписи под соглашением о создании демократической коалиции.
Как сообщал УНИАН, ранее планировалось, что заседание фракции БЮТ состоится 27 ноября в 9.00. По словам М.ПОЖИВАНОВА, договоренность о проведении заседания фракции в этот день была достигнута еще 23 ноября.
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