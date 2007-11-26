Запланированное на завтра заседание фракции Блока Юлии Тимошенко перенесено на 29 ноября.

Об этом УНИАН сообщил народный депутат, член фракции БЮТ Михаил ПОЖИВАНОВ.

Он также отметил, что фракция БЮТ завтра не придет в Верховную Раду, чтобы провести пленарное заседание парламента. По словам М.ПОЖИВАНОВА, это связано с тем, что пока нет общего решения БЮТ и блока “Наша Украина – Народная самооборона” по этому вопросу.

М.ПОЖИВАНОВ также напомнил, что пока не все члены НУ-НС поставили свои подписи под соглашением о создании демократической коалиции.

Как сообщал УНИАН, ранее планировалось, что заседание фракции БЮТ состоится 27 ноября в 9.00. По словам М.ПОЖИВАНОВА, договоренность о проведении заседания фракции в этот день была достигнута еще 23 ноября.