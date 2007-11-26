Кто сядет в кресло Плюща?

Политологи среди возможных кандидатов на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины называют кандидатуры министра обороны Анатолия ГРИЦЕНКО, исполняющего обязанности председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, народных депутатов Юрия ЛУЦЕНКО и Николая КАТЕРИНЧУКА.

Свои рассуждения по этому поводу политологи высказали сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Так, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир ФЕСЕНКО отметил, что одной из возможных кандидатур на должность секретаря СНБО является А.ГРИЦЕНКО, поскольку “он пользуется достаточным доверием Президента Украины”. По словам эксперта, на сегодняшний день “существует определенный конфликт” между А.ГРИЦЕНКО и лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО в вопросе профессиональной армии, и в случае создания демократической коалиции его назначения секретарем СНБО позволило бы не сводить их в одном правительстве, поскольку “В.ЮЩЕНКО понимает, что будет определенное напряжение отношений между ними”.

В свою очередь, руководитель социологической службы "Украинский барометр" Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что Президент может назначить В.НАЛИВАЙЧЕНКО на должность секретаря СНБО. В то же время он не исключает, что эту должность могут занять Ю.ЛУЦЕНКО, А.ГРИЦЕНКО или Н.КАТЕРИНЧУК.

Комментируя сегодняшний указ главы государства об освобождении Ивана ПЛЮЩА от должности секретаря СНБО, В.ФЕСЕНКО отметил, что ни один секретарь СНБО не занимал эту должность более 9 месяцев. По его словам, нужно “прервать эту печальную тенденцию”, и на эту должность должен быть назначен человек, который “мог бы направить деятельность этого органа в сферу защиты национальной безопасности, а не только выяснения политических отношений”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 ноября, Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал указ об освобождении И.ПЛЮЩА от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с избранием его народным депутатом Украины.