Регионалы готовы выдвинуть своего человека на спикера

Народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Ярослав СУХОЙ сообщил, что фракция Партии регионов готова придти на заседание Верховной Рады Украине во вторник, 27 ноября, если в этот день будет оглашено о создании парламентской коалиции.

Об этом сказано в комментарии Я.СУХОГО, распространенном пресс-службой Партии регионов.

«Сейчас начинается искусственный поиск - кому штаны мешают танцевать, кому туфли жмут, еще что-то. Мы тут при чем?! Пусть они формируют свою демократическую коалицию. Мы обязательно придем – послушать, посмотреть, поаплодировать, порадоваться, что в Украине наконец-то появилась политическая стабильность и политически ответственная власть», - сказал Я.СУХОЙ.

Он отметил, что в повестке дня работы Верховной Рады записано: после избрания счетной комиссии, формирования фракций и голосования за перечень парламентских комитетов будут рассматриваться вопросы о формировании коалиции и избрании спикера.

По словам народного депутата, если «оранжевые» не могут выдвинуть кандидатуру спикера, то это может сделать Партия регионов. «Мы сделаем так, как сделали в 2006 году – мы собираем счетную комиссию и голосуем за председателя Верховной Рады и его заместителей», - заявил Я.СУХОЙ. Он добавил, что все 175 народных депутатов, прошедших в парламент от Партии регионов, «имеют достаточный уровень, чтобы занять эту должность».

Как сообщал УНИАН, 23 ноября председательствующая на заседании Верховной Рады представитель Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА объявила, что следующее пленарное заседание состоится в четверг, 29 ноября. Однако члены фракций БЮТ и блока «Наша Украина – Народная самооборона» заявили, что соберутся на заседание парламента во вторник, 27 ноября.

До сих пор не подписали соглашение о создании коалиции семь депутатов от НУ-НС, в частности, Иван ПЛЮЩ, Юрий ЕХАНУРОВ, Николай ОНИЩУК, Иван КРИЛЬ, Василий ПЕТЁВКА, Станислав ДОВГИЙ, Виктор ТОПОЛОВ.

Сегодня член фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ заявил, что в ближайшее время еще двое членов фракции "Наша Украина – Народная самооборона" подпишут соглашение о создании демократической коалиции.