Сегодня журналисты приедут в резиденцию Януковича

Эту акцию уже третий год подряд запрещают из-за того, что она «может привести к грубому нарушению общественного порядка и безопасности участников дорожного движения», сообщает Радио Свобода.

Координатор пресс-центра журналистского движения «Стоп цензуре» Артем Соколенко, который подавал заявку на проведение акции, говорит, что в село Новые Петровцы ехать не собирается.

«Мне, Артему Соколенко, который подавал заявку на проведение акции, запретили ее проводить. Я не буду на этой акции, и акции в принципе не будет. Журналисты приедут убедиться, что акции не существует, что меня нет, и я выполняю решение суда. Но в этом году нужно было бы особо сказать Виктору Федоровичу, что журналистов избивают, и в Украине есть вопиющие притеснения свободы слова », - сказал общественный активист.

Самого Януковича сегодня в «Межигорье» не будет. Президент с официальным визитом будет находиться в Сербии.