Янукович решил, как надо реабилитировать наказаных преступников

Кабинет Министров Украины распоряжением № 1030-р от 21 ноября 2007 года утвердил план мероприятий по обеспечению социальной адаптации лиц, отбывавших наказание в учреждениях лишения свободы, на период до 2009 года.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Правительство обязало Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел, Министерство семьи, молодежи и спорта, Государственный департамент по вопросам исполнения наказаний, Совет министров АРК, областные, Киевскую и Севастопольскую городские госадминистрации каждое полугодие направлять в Министерство труда и социальной политики информацию о выполнении плана мероприятий.

В частности, Минтруда и другие центральные органы исполнительной власти должны во втором квартале 2008 года разработать проект Концепции социальной адаптации лиц, отбывавших наказание в виде лишения свободы, на период до 2009 года.

Региональные органы власти должны обеспечить функционирование сети центров социальной адаптации лиц, специальных домов-интернатов, специальных отделений при интернатных учреждениях и специальных общежитий с учетом финансовых возможностей и региональных потребностей.