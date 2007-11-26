Балога обвинил своих соратников в моральном преступлении
Глава СП указывает на признаки блокирования
Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА указывает на признаки преднамеренного блокирования некоторыми политиками процесса создания единой демократической партии на основе политических сил, вошедших в блок «Наша Украина – Народная самооборона».
Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии руководителя Секретариата Президента.
В частности, он обратил внимание на объявленную приостановку участия Христианско-демократического союза и партии «Вперед, Украина!» в объединительном процессе, а также на заявления отдельных политиков, которые свидетельствуют о неафишированном, но уже вполне очевидном стремлении избежать трансформации НУ-НС в новую партию. «За коалиционными перипетиями кое-кто хочет спрятать свое нежелание выполнять свое же предвыборное обещание. Это можно было бы списать на обычную политическую беспринципность, если бы речь не шла о взятых обязательствах перед народом и Президентом», - подчеркивает В.БАЛОГА.
Руководитель Секретариата напомнил, что объединение демократического лагеря в мощную, крепкую и ответственную партию было одним из условий поддержки Президентом В.ЮЩЕНКО блока НУ-НС на внеочередных выборах в Верховную Раду. “Летом лидеры девяти политических сил в присутствии главы государства объявили о решительности создать новую демократическую партию, был назван четкий срок – до конца этого года. Такое обязательство подняло авторитет блока «Наша Украина – Народная самооборона», добавило сотни тысяч голосов в полученный им результат на парламентских выборах”, - подчеркнул В.БАЛОГА. «Пренебрежение доверием искренних сторонников является моральным преступлением, которое не забывают и не прощают. В конечном итоге, те политики, которые получили депутатский мандат, должны помнить и о своих обещаниях главе государства», - считает он.
В.БАЛОГА напомнил, что неоднократно публично побуждал НУ-НС к активной работе по созданию единой партии. «Та часть общества, которая отдала свои голоса за блок как за прототип качественно новой политической силы, ожидает конкретики, а не словесного фонтанирования, выдвижения каких-то условий и особых предостережений. Разного рода пустая болтовня на эту тему напоминает студень, когда движение будто и есть, но субстанция не выходит за края тарелки. Те, кто навязывает такие болотные дискуссии, называет давлением напоминания Секретариата Президента об обязательном выполнении предвыборного обязательства, важность безотлагательных шагов по созданию единой партии. Подтверждаю: это действительно давление на тех, кто пытается включить заднюю передачу», - подчеркивает он.
Руководитель президентского Секретариата отметил неизменность состава политических сил, которые должны образовать новую демократическую партию, поскольку соответствующее положение закреплено в документе, подписанном в присутствии Президента Украины. «Когда звучат предположения об объединении меньшим кругом, следует понимать, что любое изменение этой геометрии будет означать отказ от взятых обязательств со всеми соответствующими последствиями», – сказал В.БАЛОГА.
Как сообщал УНИАН, 16 ноября лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО в интервью одному из печатных изданий заявил, что «Народная Самооборона» не готова сейчас создавать единую партию на основе блока «Наша Украина – Народная Самооборона».
Он сообщил, что члены “Народной самообороны”, а также партий "Вперед, Украина!" "Христианско-демократический союз", входящие в "Народную самооборону", решили начать переговоры о создании единой демократической партии после создания коалиции, внесения соответствующих изменений в законодательство.