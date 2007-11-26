Балога обвинил своих соратников в моральном преступлении

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА указывает на признаки преднамеренного блокирования некоторыми политиками процесса создания единой демократической партии на основе политических сил, вошедших в блок «Наша Украина – Народная самооборона».

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии руководителя Секретариата Президента.

В частности, он обратил внимание на объявленную приостановку участия Христианско-демократического союза и партии «Вперед, Украина!» в объединительном процессе, а также на заявления отдельных политиков, которые свидетельствуют о неафишированном, но уже вполне очевидном стремлении избежать трансформации НУ-НС в новую партию. «За коалиционными перипетиями кое-кто хочет спрятать свое нежелание выполнять свое же предвыборное обещание. Это можно было бы списать на обычную политическую беспринципность, если бы речь не шла о взятых обязательствах перед народом и Президентом», - подчеркивает В.БАЛОГА.

Руководитель Секретариата напомнил, что объединение демократического лагеря в мощную, крепкую и ответственную партию было одним из условий поддержки Президентом В.ЮЩЕНКО блока НУ-НС на внеочередных выборах в Верховную Раду. “Летом лидеры девяти политических сил в присутствии главы государства объявили о решительности создать новую демократическую партию, был назван четкий срок – до конца этого года. Такое обязательство подняло авторитет блока «Наша Украина – Народная самооборона», добавило сотни тысяч голосов в полученный им результат на парламентских выборах”, - подчеркнул В.БАЛОГА. «Пренебрежение доверием искренних сторонников является моральным преступлением, которое не забывают и не прощают. В конечном итоге, те политики, которые получили депутатский мандат, должны помнить и о своих обещаниях главе государства», - считает он.

В.БАЛОГА напомнил, что неоднократно публично побуждал НУ-НС к активной работе по созданию единой партии. «Та часть общества, которая отдала свои голоса за блок как за прототип качественно новой политической силы, ожидает конкретики, а не словесного фонтанирования, выдвижения каких-то условий и особых предостережений. Разного рода пустая болтовня на эту тему напоминает студень, когда движение будто и есть, но субстанция не выходит за края тарелки. Те, кто навязывает такие болотные дискуссии, называет давлением напоминания Секретариата Президента об обязательном выполнении предвыборного обязательства, важность безотлагательных шагов по созданию единой партии. Подтверждаю: это действительно давление на тех, кто пытается включить заднюю передачу», - подчеркивает он.

Руководитель президентского Секретариата отметил неизменность состава политических сил, которые должны образовать новую демократическую партию, поскольку соответствующее положение закреплено в документе, подписанном в присутствии Президента Украины. «Когда звучат предположения об объединении меньшим кругом, следует понимать, что любое изменение этой геометрии будет означать отказ от взятых обязательств со всеми соответствующими последствиями», – сказал В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО в интервью одному из печатных изданий заявил, что «Народная Самооборона» не готова сейчас создавать единую партию на основе блока «Наша Украина – Народная Самооборона».

Он сообщил, что члены “Народной самообороны”, а также партий "Вперед, Украина!" "Христианско-демократический союз", входящие в "Народную самооборону", решили начать переговоры о создании единой демократической партии после создания коалиции, внесения соответствующих изменений в законодательство.