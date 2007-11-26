Украина обязательно финиширует в ВТО раньше России?

Украина вступит во Всемирную торговую организацию в 2007 году, раньше, чем Россия, и для этого нет никаких преград, заявил заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

В эфире одного из телеканалов он сообщил, что последнее в 2007 году заседание Генерального совета ВТО пройдет 18-19 декабря. «Мы надеемся, что (в ходе заседания - УНИАН) будет доклад о том, что Украина закончила процесс (вступления в ВТО - УНИАН), и будет определено специальное заседание, чтобы Генсовет принял окончательное решение по этому вопросу. После этого мяч будет на нашей стороне, и мы выходим на ратификацию решения. Время нашего полноправного членства очень близко. На сегодняшний день не осталось никаких преград», - отметил В.ПЯТНИЦКИЙ.

Что касается мнения некоторых экспертов, что Украина станет членом ВТО ближе к концу 2008 года, причем, возможно, вступит в эту организацию вместе с Россией, В.ПЯТНИЦКИЙ считает, что его могут высказывать люди, которые «экспертами не являются». «Я исхожу из процесса, который управляем и прогнозируем, и те даты, которые я называю, - реальны», - отметил он.

Относительно перспективы вступления Украины в ВТО вместе с Россией В.ПЯТНИЦКИЙ сказал: «Россия идет своим путем - ведутся переговоры, идет работа по адаптации законодательства".

«По нашим данным, перед Россией стоят еще достаточно серьезные задания, которые надо выполнить для того, чтобы убедить членов Рабочей группы (по вступлению в ВТО - УНИАН) в том, что Россия готова в скором времени стать членом ВТО. Для России это вопрос не недель, а месяцев, для Украины это вопрос недель», - заявил В.ПЯТНИЦКИЙ.