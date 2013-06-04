Свобода хочет, чтобы оппозиции отдали по крайней мере 7 мест в ЦИК

Об этом заявил народный депутат от ВО «Свобода» Олег Махницкий сегодня в комментарии журналистам, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Он отметил, что согласно действующей редакции Закона «О Центральной избирательной комиссии» в состав ЦИК входит 15 человек, и потому было логично отдать не менее 7 мест представителям оппозиции.

«В случае, если власть будет претендовать на должность председателя ЦИК, оппозиции должно отойти 8 мест членов комиссии. Этот принцип был соблюден во время предыдущего формирования ЦИК, когда Партия регионов была в оппозиции. Тогда оппозиционные политсилы получили 8 кресел членов комиссии, а представители тогдашней власти – должность председателя ЦИК. В случае, если даже возникнет вопрос о 7 членах комиссии для оппозиции, то "Свобода" должна иметь как минимум двух своих членов ЦИК», – считает националист.

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Народный депутат подчеркнул, что в настоящее время продолжается подготовка изменений в Закон Украины «О Центральной избирательной комиссии». В новой редакции документа предложено изменить количественный состав ЦИК и четко распределить представительство фракций парламента в комиссии.

«Мы подготовили изменения в закон, и в ближайшее время внесем их на рассмотрение парламента. Новые нормы закона должны четко урегулировать те недостатки, которые имеем в настоящее время, и гарантировать оппозиции равное с властью представительство в ЦИК. Центральную избирательную комиссию не может формировать только одна политическая сила, потому что это будет попыткой узурпации власти. Комиссия должна быть независимой и работать в соответствии с законами, а не по указанию», - сказал Махницкий.

«Что касается голосования за назначение нового члена ЦИК без учета нашего представительства в комиссии, то это невозможно. И здесь фамилия кандидата не имеет никакого значения», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Президент Украины Виктор Янукович внес в парламент представление об отставке председателя Центризбиркома Владимира Шаповала, которому 25 мая исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом для госслужащих.

Также Янукович предложил народным депутатам заполнить вакансию, назначив членом ЦИК доктора юридических наук, профессора Александра Копыленко.