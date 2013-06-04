У Кличко посчитали, что в ЦИК будет 9:6 в пользу власти

«УДАР» будет добиваться наказания всех виновных в организации и осуществлении фальсификаций на местных выборах 2 июня.

Об этом заявил народный депутат из фракции “УДАР” Валентин Наливайченко сегодня на брифинге в Верховной Раде, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

“Мы документировали все нарушения, передавали материалы по факту каждого злоупотребления в правоохранительные органы. И мы будем добиваться наказания всех виновных в организации и осуществлении фальсификаций. Мы хотим остановить дискредитацию выборов и надеемся на поддержку коллег по оппозиции, внефракционных депутатов и всех тех, кто понимает, что избирательную систему нужно менять”, - заявил Наливайченко.

Народный депутат от “УДАРа” Павел Ризаненко заявил, что на участках Василькова в Киевской области было похищено около 500 избирательных бюллетеней. Он также отметил, что фальсификаторы становятся все более изобретательными, и обнаружить нарушение становится все сложнее. “Уже в 10 часов утра поступила первая информация о нарушениях - “каруселях”. И это было не так, как раньше, когда подвозили людей на автобусах, сейчас это были обычные автомобили по три-четыре человека внутри, которые пытались проголосовать, не имея права голоса”, - отметил Ризаненко.

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Народный депутат от “УДАРа” Валерий Карпунцов отметил, что фальсификации на выборах в Василькове - это яркий пример применения административного ресурса. “Тотальный контроль властей над территориальными и участковыми комиссиями позволял ее представителям осуществлять фальсификации. И когда сегодня Президент предлагает уволить председателя ЦИК – это еще одно свидетельство желания тотально контролировать Центральную избирательную комиссию”, - сказал Карпунцов.

Депутат отметил, что действующий состав ЦИК, когда 8 членов представляют власть, а 7 - оппозиционные силы, в то же время председатель ЦИК – представитель демократических сил - это определенный компромисс. “И если сейчас председатель ЦИК, который пользуется профессиональным и моральным доверием, будет сменен на кандидатуру Президента без учета мнений оппозиционных фракций, это будет 9:6 в пользу власти. Мы уже видели, как ЦИК, злоупотребляя своим правом, не признала в 5 округах победу оппозиционных кандидатов на парламентских выборах, поэтому можем представить, что будет происходить, если абсолютное большинство членов ЦИК будут от Партии регионов”, - подчеркнул Карпунцов.

Как сообщал УНИАН, 2 июня в 117 населенных пунктах Украины прошли внеочередные выборы сельских, поселковых и городских голов.