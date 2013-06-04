ЕС призывает провести киевские выборы «в разумных временных рамках»

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

«В связи с общим стремлением продвигаться к политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, Европейский Союз уделяет пристальное внимание к уважению общих ценностей, в частности таких демократических принципов, как свободные и справедливые выборы, и поэтому мы глубоко обеспокоены объявленной отсрочкой местных выборов до 2015 года, поскольку последний раз выборы проводились в 2008 году», - подчеркнул Стулик.

Он отметил, что выборы должны проводиться в разумных временных рамках.

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Как сообщал УНИАН, 30 мая Конституционный суд Украины обнародовал решение, согласно которому выборы в местные советы, а также сельских, поселковых и городских голов, избранных на внеочередных выборах, состоятся одновременно на всей территории Украины в последнее воскресенье октября пятого года полномочий советов или председателей, избранных на очередных выборах 31 октября 2010 года.

При этом, как отмечается в решении КС, удлинение или сокращение сроков полномочий органов местного самоуправления, избранных на внеочередных выборах, является временной мерой, направленной на реализацию механизма одновременного проведения всех очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, что не препятствует реализации конституционного права граждан принимать участие в управлении государственными делами.

В то же время оппозиция настаивает на назначении выборов мэра Киева и депутатов Киевсовета на 27 октября 2013 года.

Справка УНИАН. 25 мая 2008 года в Киеве состоялись внеочередные выборы мэра и депутатов городского совета. Киевским городским головой стал тогдашний мэр Леонид Черновецкий.

Черновецкий досрочно сложил свои полномочия еще 1 июня 2012 года. Его обязанности исполняет секретарь Киевсовета Галина Герега.

2 июня закончился определенный Конституцией Украины срок полномочий Киевского городского совета и мэра столицы.