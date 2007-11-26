Куницын поблагодарил крымско-татарскую общину за толерантность и взвешенность

Глава Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН поблагодарил местную крымско-татарскую общину за «толерантность, взвешенность и конструктивизм в отношениях с властью и другими жителями города».

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос в прямом эфире региональной государственной телерадиокомпании, почему в Севастопольском регионе не возникает таких ситуаций между властью и крымско-татарским населением, как в Автономной Республике Крым, С.КУНИЦЫН отметил: «Во-первых, здесь намного меньше крымских татар в процентном отношении. Во-вторых, взвешенная политика, более толерантное обращение, умный, рациональный подход к решению проблем, в том числе и предыдущей властью города».

Кроме того, городской председатель Севастополя отметил более «интеллигентное обращение самого крымско-татарского населения, которое здесь проживает, в основном, в сельской местности».

«Я благодарен местной общине. Она ведет себя совсем по-другому. Люди трудолюбивые, толерантные, взвешенные, конструктивные», - отметил С.КУНИЦЫН.

Кроме того, по его мнению, «сам по себе город является настолько дружеским, настолько патриотическим, что Севастополь не позволит баловаться с такими вещами, которые прощаются в Крыму кому угодно».

Комментируя последние конфликтные ситуации в АРК, связанные с решением земельного вопроса крымскими татарами, С.КУНИЦЫН отметил необходимость «находить варианты, садиться за круглый стол». «Никто уже отсюда никого не выселит и не депортирует. А в государстве, к сожалению, нет целостной государственной концепции этнополитики относительно такого сложного региона», - отметил мэр Севастополя и прибавил, что «к сожалению, в стране практически нет политиков, которые бы глубоко понимали, изучали и владели бы ситуацией в таком непростом регионе, как крымский полуостров”.