Кандидат от ПР в Василькове просит «не превращать выборы в фарс»

Кандидат на должность Васильковского городского головы от Партии регионов Владимир Сабадаш заявляет о ведении агитации в день голосования.

Об этом сообщает пресс-служба Партии регионов.

«К сожалению, сегодня некоторые кандидаты на должность городского головы Василькова пытаются превратить избирательную гонку в ярмарку слухов и провокаций. Обидно, что своими действиями они пренебрегают демократическими принципами и нарушают избирательное законодательство. Сегодня, в день, когда запрещена агитация, раздаются агитационные материалы», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по данному факту направлено соответствующее заявление в правоохранительные органы. «Мы призываем всех участников избирательной гонки не превращать выборы в фарс и не будоражить людей. Требуем строгого соблюдения избирательного законодательства, толерантности друг к другу, общими усилиями обеспечить демократичность и прозрачность процесса волеизъявления граждан, независимо от партийной принадлежности способствовать недопущению правонарушений в день голосования», - заявляют в пресс-службе.