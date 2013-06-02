Общественные активисты: Киевсовет с сегодняшнего дня нелегитимен
13:30, 02 июня 2013Политика
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Сегодня истекает срок полномочий городского головы и городского совета Киева, избранных на внеочередных выборах 2008 года.
Активисты зовут киевлян прийти в 16:00 к стенам Киевсовета / Фото: Hvylya.org
Об этом заявляют общественные активисты, созывают киевлян прийти в 16:00 к стенам Киевсовета на акцию «Приди и забери свой голос!"
«Если мы позволим отменить киевские выборы-2013, власти отменят и президентские-2015", считают инициаторы мероприятия, сообщает Радио Свобода.
На этой неделе Конституционный суд Украины решил, что очередные выборы депутатов Киевсовета и столичного городского головы должны состояться в 2015 году. В оппозиции считают, что такое решение дает основания провести внеочередные выборы в Киеве в октябре 2013 года.
2 июня в Украине проходят внеочередные выборы сельских, поселковых и городских голов. Эти выборы Верховная Рада назначила 21 марта.
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