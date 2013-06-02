Общественные активисты: Киевсовет с сегодняшнего дня нелегитимен

Об этом заявляют общественные активисты, созывают киевлян прийти в 16:00 к стенам Киевсовета на акцию «Приди и забери свой ​​голос!"

«Если мы позволим отменить киевские выборы-2013, власти отменят и президентские-2015", считают инициаторы мероприятия, сообщает Радио Свобода.

На этой неделе Конституционный суд Украины решил, что очередные выборы депутатов Киевсовета и столичного городского головы должны состояться в 2015 году. В оппозиции считают, что такое решение дает основания провести внеочередные выборы в Киеве в октябре 2013 года.

2 июня в Украине проходят внеочередные выборы сельских, поселковых и городских голов. Эти выборы Верховная Рада назначила 21 марта.