Ющенко: необходимы переговоры по Керченскому проливу

Украина инициирует официальные переговоры с Россией о повышении безопасности Керченского пролива.

Об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью телеканалу «1+1» в воскресенье вечером.

Глава государства сказал, что дал поручение министерству транспорта и министерству иностранных дел Украины внести на рассмотрение российской стороны предложения о начале официальных переговоров относительно повышения безопасности в проливе и Черном море. «Убежден, что этот вопрос будет стоять и в повестке дня комиссии «Путин – Ющенко», – отметил Президент Украины.

По его убеждению, в вопросе ликвидации последствий катастрофы в Керченском проливе Украина и Россия должны выходить из подписанной ими Конвенции о безопасности на морях. «Мы выходим с того, что это обязательства международного характера, которые должна выполнять Россия и, в частности, владельцы судов, приведшие к трагедии в Керченском проливе и Черном море», - отметил В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, именно они и должны повысить уровень безопасности, усилив требования к самому состоянию транспорта, изменить классификацию грузов относительно их безопасности, а также необходимости их страхования.