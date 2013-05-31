Статус наблюдателя при ТС позволит Украине активизировать сотрудничество с Россией, Белоруссией и Казахстаном, - Вилкул

21:25, 31 мая 2013
Политика
1431 0

Статус наблюдателя при Таможенном союзе (ТС) позволит Украине активизировать сотрудничество с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул в эфире ток-шоу "Шустер live" на телеканале "Интер".

Віце-прем`єр-міністр України Олександр Вілкул на розширеному на засіданні Кабінету міністрів, 27 лютого 2013 р.

"Наша стратегическая цель остается неизменной - это подписание соглашения про ассоциацию Европейским союзом и создание зоны свободной торговли с ЕС. Но необходимо искать форматы сотрудничества с Евразийским экономическим союзом. Статус наблюдателя позволит активизировать сотрудничество с Россией, Белоруссией и Казахстаном", - заявил Вилкул.

В то же время он отметил, что Украина продолжает готовиться к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС, сообщает РБК-Украина.

"Это выгодно и нам, и России", - подытожил Вилкул.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter