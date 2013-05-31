Статус наблюдателя при ТС позволит Украине активизировать сотрудничество с Россией, Белоруссией и Казахстаном, - Вилкул
21:25, 31 мая 2013Политика
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Статус наблюдателя при Таможенном союзе (ТС) позволит Украине активизировать сотрудничество с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул в эфире ток-шоу "Шустер live" на телеканале "Интер".
Вилкул: Наша стратегическая цель остается неизменной
"Наша стратегическая цель остается неизменной - это подписание соглашения про ассоциацию Европейским союзом и создание зоны свободной торговли с ЕС. Но необходимо искать форматы сотрудничества с Евразийским экономическим союзом. Статус наблюдателя позволит активизировать сотрудничество с Россией, Белоруссией и Казахстаном", - заявил Вилкул.
В то же время он отметил, что Украина продолжает готовиться к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС, сообщает РБК-Украина.
"Это выгодно и нам, и России", - подытожил Вилкул.
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