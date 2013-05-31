Статус наблюдателя при ТС позволит Украине активизировать сотрудничество с Россией, Белоруссией и Казахстаном, - Вилкул

"Наша стратегическая цель остается неизменной - это подписание соглашения про ассоциацию Европейским союзом и создание зоны свободной торговли с ЕС. Но необходимо искать форматы сотрудничества с Евразийским экономическим союзом. Статус наблюдателя позволит активизировать сотрудничество с Россией, Белоруссией и Казахстаном", - заявил Вилкул.

В то же время он отметил, что Украина продолжает готовиться к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС, сообщает РБК-Украина.

"Это выгодно и нам, и России", - подытожил Вилкул.