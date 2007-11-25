Председатель Народного Руха Украины, народный депутат Борис ТАРАСЮК заявляет о давлении Секретариата Президента Украины на создание единой партии на основе блока «Наша Украина-Народная самооборона». Об этом он сообщил сегодня на отчетно-избирательной конференции Ивано-Франковской краевой организации НРУ.

Как передает корреспондент УНИАН, Б.ТАРАСЮК напомнил, что «перед внеочередными выборами к нам выдвигалось абсолютно неприемлемое требование: если вы хотите идти в блоке на выборы, тогда дайте обязательство, что будет создана единая партия».

«По нашему настоянию в декларацию о блоке было включено положение, что это должна быть единая национальная демократическая партия. Другая партия, нам, руховцам, не подойдет. То есть, это должна быть партия, имеющая в своей основе нашу идеологию, национально-демократическую, то есть руховскую идеологию», - уточнил лидер НРУ.

«В то же время мы чувствуем, в том числе и сегодня, определенное давление со стороны Секретариата Президента и руководства «Народного Союза Наша Украина» о скорейшем создании единой партии», - сообщил Б.ТАРАСЮК.

«Я хочу заявить, что мы категорически не воспринимаем и отвергаем любые административные методы создания единой партии, – подчеркнул он. - Мы уже видели с вами чем закончились административные подходы создания единой партии СДПУ(о), НДП. Где они сегодня? Их нет».

По убеждению лидера НРУ, «если есть желание создавать новую единую национально-демократическую партию, то она должна иметь в своей основе консервативную национально-демократическую или правую идеологию».

«Мы должны договориться о том, что прежде чем говорить о создании какой-либо единой партии, необходимо внести изменения в Закон «О политических партиях», которые бы не требовали ликвидации участников этого процесса. Словом, объединение, по которому позволили бы объединение без процедуры ликвидации», - уточнил Б.ТАРАСЮК.

По его словам, НРУ еще должен определить, каким должен быть формат объединенной партии: будет ли это объединение в рамках тех партий, которые объединились в блок НУ-НС, будет ли это объединение в меньшем кругу.

«В любом случае мы должны работать настойчиво над реализацией нашей общей цели - о возобновлении организационного единства Народного Руха Украины и Украинской Народной партии. А следовательно, будем говорить откровенно о восстановлении Народного Руха Украины», - отметил Б.ТАРАСЮК.