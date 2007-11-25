Милиция заблокировала офис оппозиции в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге милиция заблокировала офис партии "Яблоко", передает радиостанция "Эхо Москвы". Об этом сообщила председатель городского отделения объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Милиция попытается помешать проведению "Марша несогласных", который оппозиционная коалиция "Другая Россия", намерена провести несмотря на запрет властей.

Участники акции планировали собраться в 10-11 часов дня на улице Маяковской у офиса "Яблока", пройти оттуда на Дворцовую площадь и завершить шествие митингом на Исаакиевской площади. Однако власти запретили акцию, мотивировав запрет ремонтом фасадов в центре города, кроме того, марш потребует ограничить движение машин.

Одновременно задержана группа участников несанкционированного шествия под флагами запрещенной Национал-большевистской партии. Около 100 человек попытались провести несанкционированное шествие на улице Маяковской. "Приблизительно в 11.00 участники запрещенного митинга развернули флаги, в том числе с символикой запрещенной НБП, начали шествие, попытались учинить драку с ОМОНовцами", - сказал журналистам представитель Санкт-петербургской милиции. Он уточнил, что в эту группу в основном входят "лимоновцы".

"Группа "лимоновцев" в количестве примерно 20 человек, а также лидер СПС Никита Белых и приблизительно 15 человек из его окружения участвовали в этом инциденте", - сказал он журналистам . "Задержанные - их несколько десятков человек - доставлены в УВД, где на них будут составлены протоколы об административных правонарушениях".