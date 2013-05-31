У киевских регионалов новый лидер
06:34, 31 мая 2013Политика
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Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Анатолий Голубченко избран председателем столичной организации Партии регионов вместо Леонида Новохатько.
Анатолий Голубченко и Александр Попов
Как передает корреспондент УНИАН, сам А.Голубченко подтвердил, что такое решение было принято в четверг на закрытой конференции КО Партии регионов.
По словам А.Голубченко, избрание его руководителем столичной организации ПР не помешает его основной работе на должности первого заместителя главы КГГА.
«Нужно выполнять работу и там, и там. И для этого потребуется много времени. Но работа в структуре КГГА заместителем и первым заместителем знакомы мне не по наслышке, и у меня больше забот о том, как выстроить партийную работу», - сказал он.
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