У киевских регионалов новый лидер

06:34, 31 мая 2013
Политика
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Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Анатолий Голубченко избран председателем столичной организации Партии регионов вместо Леонида Новохатько.

Анатолий Голубченко и Александр Попов

Как передает корреспондент УНИАН, сам А.Голубченко подтвердил, что такое решение было принято в четверг на закрытой конференции КО Партии регионов.

По словам А.Голубченко, избрание его руководителем столичной организации ПР не помешает его основной работе на должности первого заместителя главы КГГА.

«Нужно выполнять работу и там, и там. И для этого потребуется много времени. Но работа в структуре КГГА заместителем и первым заместителем знакомы мне не по наслышке, и у меня больше забот о том, как выстроить партийную работу», - сказал он.

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