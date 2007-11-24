Ющенко призвал мир осудить большевистский режим

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает мировое сообщество осудить тоталитарный большевистский режим.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на Михайловской площади в Киеве после скорбного шествия, посвященного чествованию памяти жертв голодоморов.

В.ЮЩЕНКО обвинил Иосифа Сталина и большевистский режим в создании искусственного голода в Украине.

«Преступления большевизма, сталинизма тождественны преступлениям нацизма и гитлеризма, их природа одна - человеконенавистничество», - подчеркнул Президент, добавив, что пришло время «мирового осуждения коммунистического террора, который убивал нас и все невинные народы на этом пространстве: русских, крымских татар, белорусов, евреев, поляков, болгар и сотни других наций».

Президент Украины подчеркнул, что может твердо заявить всем апологетам сталинизма, что их попытки оправдать действия сталинского режима обречены. «Покайтесь за свой грех, это ваша моральная ответственность перед страной и нацией», - призвал В.ЮЩЕНКО.

«Наша боль и гнев не одиноки, отсюда, с Михайловской площади в Киеве Украина обращается ко всему миру, чтобы объединить все усилия против тоталитаризма и нетерпимости к жизни. Наша трагедия - это предостережение для всех наций мира. Мы не возвышаем и не уменьшаем своего горя, своего переживания и скорби, говорим каждой нации и в первую очередь тем, кто совместно прошел через коммунистический ад», - подчеркнул глава Украинского государства.

В.ЮЩЕНКО в очередной раз призвал мир признать Голодомор в Украине 1932-33 годов актом геноцида украинского народа. Он выразил уверенность, что это признание неизбежно.

Президент поблагодарил все парламенты мира, которые уже признали Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинцев. «Это проявление солидарности, которое Украина никогда не забудет», - отметил он.