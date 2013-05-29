Свобода: Мыс Сарыч оккупирован российскими боевиками

Заместитель председателя Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации Эдуард Леонов (фракция «Свобода») обратится в Генеральную прокуратуру Украины, СБУ, Министерство иностранных дел Украины с требованием расследовать факт препятствования представителями Черноморского флота РФ членам комиссии, которые прибыли на маяк на мысе Сарыч.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

В сообщении отмечается, что “29 мая члены рабочей группы Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации во главе со «свободовцем» Эдуардом Леоновым прибыли на маяк на мысе Сарыч, чтобы проконтролировать соблюдение требований приватизации жилья гражданами Украины в Севастополе, в частности на территории маяковых городков, однако представители ЧФ РФ помешали народным депутатам, журналистам и «свободовским» активистам в осуществлении их полномочий и реализации гражданских прав».

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Леонов отметил, что “крайняя южная точка Украины оккупирована российскими боевиками». Он отметил, что рабочая группа, которую сформировала комиссия ВР, «не смогла даже подойти к общежитию маяка на мысе Сарыч, который является гражданским объектом и, более того, маяк, согласно решению Верховного суда Украины, является собственностью Министерства инфраструктуры».

«На подходе к этому общежитию нам преградили путь вооруженные боевики российского флота. Капитаны I и II рангов, а также четверо вооруженных солдат нагло закрыли ворота перед нами. Отказываясь представиться, они заявили, что «на этой территории никакие украинские законы не действуют, ведь это – территория Российской Федерации». Они в хамской форме заявили, что если у народных депутатов есть претензии – мы должны обратиться в Министерство иностранных дел», - отметил Леонов.

Он подчеркнул, что речь идет о «препятствовании осуществления полномочий народного депутата, а это уголовное преступление».

«В сущности, мы выявили факт пребывания на территории Украины вооруженных военных другого государства. Я готовлю депутатские запросы в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины, Министерство иностранных дел Украины с требованием расследовать и отреагировать на факт пребывание на территории Украины представителей вооруженных сил Российской Федерации без каких-либо юридических оснований и разрешительных документов. Фактически крайняя южная точка Украины находится под оккупацией иностранных войск» – отметил Леонов.

При этом народный депутат подчеркнул, что выездное заседание Специальной контрольной комиссии ВР Украины по вопросам приватизации неслучайно происходит в Крыму, поскольку в комиссию обращаются жители маяковых городков с просьбой выяснить статус их жилья и обеспечить соблюдение их гражданских прав.