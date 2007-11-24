Неподписантов выгонят из Нашей Украины?

Комментируя для ИнтерМедиа консалтинг ситуацию, связанную с тем, что 8 депутатов блока НУ-НС еще не подписали соглашение (вчера было объявлено, что неподписантов осталось 7 – Игорь Палица из Нашей Украины подписал коалиционный договор с БЮТ – ред.), нашеукраинец Тарас Стецькив сообщил, что представителям блока не удалось выяснить причины их действий, “поскольку они не присутствовали даже на заседании фракции”.

“Двое из этих восьми появились позже и сказали, что у них есть несколько замечаний к некоторым пунктам соглашения. Они сказали, что готовы внести предложения и что если будут их замечания учтены, готовы подписать до вторника, 27 ноября”, - пояснил политик.

Стецькив считает, что все 72 депутата от блока НУ-НС “должны подписать коалиционное соглашение”, потому что своими действиями они, “безусловно, наносят колоссальный ущерб и себе, и блоку, и Президенту”.

Нардеп также выразил мнение, что так как практически все неподписанты принадлежат к партии "Народный Союз “Наша Украина”, то это “требует, очевидно, некоторой внутренней работы в этой партии”.

“Насколько я знаю, политсовет этой партии будет проводить в понедельник, 26 ноября, заседание. Думаю, что до следующего пленарного заседания парламента у них будет возможность решить все вопросы и поставить подписи. Если они этого не сделают, то придется принимать организационное решение по этим депутатам”, - подчеркнул Тарас Стецькив.

По словам политика, часть неподписантов говорят, что готовы подписать документ, остальные же “попросту поотключали мобильные телефоны и где-то прячутся”.

“Еще раз подчеркну: я думаю, что у них есть все возможности для того, чтобы ко вторнику, 27 ноября, определиться и выполнить предвыборное обещание блока – создать коалицию с БЮТ”, - заявил он.