30 мая в Виннице Вилкул проведет выездное заседание коллегии Министерства регионального развития

30 мая 2013 года в г. Винница под председательством вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула состоится выездное заседание коллегии Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

• Будут подведены итоги выполнения задания по разработке градостроительной документации и актуализации генеральных планов населенных пунктов, а также развития жилищного строительства в первом квартале 2013 года

• Будут проработаны вопросы по модернизации местного самоуправления и социально-экономическому развитию территорий

• Будут определены задачи по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к стабильной работе в осенне-зимний период 2013/2014 годов

Коллегия состоится в Винницкой облгосадминистрации (ул. Соборная, 70).

В рамках рабочей поездки в Винницкую область Александр Вилкул вручит свидетельства на квартиры 24 винницким семьям в новом доме микрорайона «Академический», который построен по Государственной программе «Доступное жилье».

После торжеств состоится подход к прессе вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула (Винницкий район, с. Бохонники, ул. Николаевская, 16, дом №1).

Александр Вилкул проведет совещание по вопросам развития сети центров административных услуг, проверит работу «Прозрачного офиса» в Виннице (ул. Соборная, 59).

На «Винницаоблводоканал» Александр Вилкул проведет совещание по вопросам модернизации жилищно-коммунального хозяйства, в частности, сети водоснабжения (Винница, ул. Киевская, 173).

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