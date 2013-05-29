В КС не могут спрогнозировать, когда будет решение по выборам в Киеве

Конституционный суд во время сегодняшнего пленарного заседания продолжит рассмотрение дела по разъяснению сроков выборов мэра столицы и Киевсовета, однако когда именно будет вынесено решение по этому делу - неизвестно.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь КС Геннадий Черненко.

«Рассмотрение дела еще продолжается, решение пока не принято. Когда будет принято - этого я вам сказать не могу, спрогнозировать это невозможно. На данный момент продолжается рассмотрение дела», - сказал Черненко.

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Он отметил, что вопрос разъяснения сроков выборов мэра столицы и Киевсовета стоит сегодня одним из пунктов в повестке дня пленарного заседания КС, однако пока невозможно спрогнозировать, когда именно будет вынесено решение по делу.

Вместе с тем, как пишет газета «Вести» со ссылкой на источник в окружении председателя КГГА Александра Попова, Конституционный суд должен предоставить ответ по этому делу в пятницу 31 мая.

Как сообщал УНИАН, 19 марта в КС Украины поступило представление 48 народных депутатов об официальном разъяснении положений части второй статьи 136, части третьей статьи 141 Конституции Украины, абзаца первого части второй статьи 14 Закона Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей», в котором говорится, что «очередные выборы депутатов, сельских, поселковых, городских председателей проводятся одновременно на всей территории Украины, кроме случаев, установленных Конституцией и законами Украины».

2 апреля Верховная Рада не поддержала во втором чтении проект постановления о назначении выборов в Киеве, автором которого является Виталий Кличко. Документом предусматривалось назначить очередные выборы в Киеве на 2 июня 2013 года.

Позже в парламент было внесенное новое постановление о назначении киевских выборов авторства Владимира Яворивского.

В отличие от отклоненного проекта постановления, новым документом предлагается назначить не очередные, а внеочередные выборы, что, по мнению оппозиционеров, могло бы снять коллизию относительно конституционности этих выборов. Кроме того, в нем не указывается конкретная дата выборов, а отмечается, что они должны состояться не позже чем за 60 дней с момента принятия постановления парламентом.

Вместе с тем в Партии регионов заявили, что будут ожидать вывода КС по поводу назначения киевских выборов.

11 апреля КС перешел к закрытой части заседания по рассмотрению дела, касающегося даты выборов в Киеве.