Верховной Раде предлагают узаконить процедуру помилования

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона «О порядке осуществления помилования».

Как сообщается на сайте парламента, авторами соответствующего законопроекта (регистрационный номер 2130а-1) являются народные депутаты Юрий Деревянко и Олесь Доний (внефракционные).

В то же время текст проекта закона пока еще отсутствует на сайте ВР.

Между тем, в пресс-службе депутата Деревянко УНИАН проинформировали, что авторы законопроекта предлагают определить порядок осуществления помилования в отдельном законе.

Как отмечают авторы документа, глава государства на сегодняшний день осуществляет помилование в соответствии со своим указом, которым утверждается Положение о порядке осуществления помилования, хотя это, отмечают депутаты, противоречит действующему законодательству.

“В Конституции Украины указывается, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать на основе и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины, - заметил Деревянко. - Поэтому глава государства фактически может осуществлять помилование в соответствии с законами Украины, а не указом”.

Также в законопроекте предлагается расширить круг лиц, которые имеют право ходатайствовать о помиловании. В частности, предусматривается предоставить такое право Уполномоченному Верховной Рады по правам человека и близким лицам осужденных. (Как известно, 7 апреля 2013 года Президент подписал указ о помиловании бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко именно по представлению омбудсмена).

Кроме этого, для упрощения процедуры депутаты предлагают сократить до 5 дней срок подготовки документов администрацией учреждения исполнения наказаний. По действующему указу Президента администрация имеет 15 дней для подготовки соответствующего пакета документов и передачи его на рассмотрение Коллегиального органа по вопросам помилования.

Также законопроектом предусматривается, что подготовка материалов к рассмотрению ходатайства о помиловании и их передача в Коллегиальный орган по вопросам помилования обеспечивается структурным подразделением консультативно-совещательного органа, который обеспечивает деятельность Президента Украины, в течение одного месяца со дня получения ходатайства.