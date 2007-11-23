Куницын: событиями в Крыму всю страну отвлекают от коалиции

В эксклюзивном интервью журналу «Профиль» глава Севастопольской КГГА Сергей Куницын, более шести лет возглавлявший правительство Крыма, заявил, что крымские события – это политика, и что крымскую карту разыгрывают. «Вспомните, как коалицию создавали в прошлом году, и вдруг возник конфликт в Феодосии с НАТОвскими кораблями. Крым тогда отвлек всю страну от коалиции, – напомнил Сергей Куницын. – Сейчас точно так же. Крым – это ахиллесова пята Украины, болевая точка. Мне когда-то один умник говорил: «В Крыму 50 млн. дать, кровавый конфликт и хана Украине». А раз кто-то об этом говорит, значит, кто-то об этом и думает».

Также, Куницын рассказал, что его поразило в событиях на Ай-Петри: «До этого произошла более страшная драка в Симферополе на ул. Балаклавской, в ней пострадали славяне, крымские татары, милиция. К чему было через несколько дней после тяжелого инцидента гнать 1,5 тыс. человек милиции на Ай-Петри для того, чтобы выгнать 20 человек и снести семь сараев? Как политик я не нахожу ответа».

Полностью интервью с Сергеем Кунициным читайте в №14 журнала «Профиль»