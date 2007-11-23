Шуфрич предлагает урезать будущую зарплату Тимошенко

Нардеп от Партии регионов Нестор Шуфрич предлагает парламенту ограничить зарплату премьера.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на Лигу, в пятницу в Верховной Раде созыва зарегистрировано 4 законопроекта, автором которых является Шуфрич.

Это, в частности, законопроекты: "О государственном нейтралитете Украины", "О внесении изменений в Закон Украины "О рекламе" (относительно прерывания трансляций кино и телефильмов рекламой и запрета рекламирования табачных изделий и алкогольных напитков)", "Об оплате труда премьер-министра (относительно ограничения уровня заработной платы до размера десяти минимальных заработных плат)" и "О внесении изменений в Закон Украины "О языках в Украинской ССР".