Шуфрич предлагает урезать будущую зарплату Тимошенко
18:29, 23 ноября 2007Политика
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В Раде зарегистрированы 4 законопроекта
Нардеп от Партии регионов Нестор Шуфрич предлагает парламенту ограничить зарплату премьера.
Как сообщает Украинская правда со ссылкой на Лигу, в пятницу в Верховной Раде созыва зарегистрировано 4 законопроекта, автором которых является Шуфрич.
Это, в частности, законопроекты: "О государственном нейтралитете Украины", "О внесении изменений в Закон Украины "О рекламе" (относительно прерывания трансляций кино и телефильмов рекламой и запрета рекламирования табачных изделий и алкогольных напитков)", "Об оплате труда премьер-министра (относительно ограничения уровня заработной платы до размера десяти минимальных заработных плат)" и "О внесении изменений в Закон Украины "О языках в Украинской ССР".
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