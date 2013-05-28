Янукович летит в Казахстан

08:53, 28 мая 2013
Политика
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Янукович 28-29 мая посетит Казахстан для участия в заседании высшего Евразийского экономического совета.

Янукович

28-29 мая Президент Украины Виктор Янукович примет участие в заседании высшего Евразийского экономического совета, который состоится в Астане (Казахстан).

Об этом 27 мая на брифинге сообщил советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений АПУ Андрей Гончарук.

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"Главная цель визита Президента в Астану - участие во встрече президентов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, которая состоится в рамках заседания высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств", - заметил Гончарук.

По его словам, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы сотрудничества Украины с этим объединением и проекты транснационального характера.

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