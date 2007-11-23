У Януковича хотят посидеть напротив сменщиков. И чтоб Ющенко - посередине...

Народный депутат от Партии регионов, министр Кабинета Министров Украины Анатолий ТОЛСТОУХОВ считает, что в Украине следует основать официальную традицию передачи полномочий одним правительством другому.

Такое мнение А.ТОЛСТОУХОВ выразил сегодня в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«Мы раньше больше занимались борьбой друг против друга, и никто не думал об основании таких традиций. В разных странах смена правительств происходит по-разному. Было бы правильным, если бы такая традиция существовала и в Украине, независимо от того, кто пришел - приятен он тебе как человек или неприятен. Это власть и ответственность перед людьми, поэтому должен быть ритуал, должна быть традиция», - сказал А.ТОЛСТОУХОВ.

По его мнению, передача полномочий должна происходить в торжественной обстановке в присутствии Президента Украины. «В одной ложе находится правительство, слагающее полномочия, в другой ложе – новое правительство. При этом присутствует Президент Украины. Таким образом в парламенте должна зародиться эта процедура», - добавил он.

А.ТОЛСТОУХОВ также считает, что после официальной церемонии передачи полномочий на первом заседании правительства могут присутствовать два состава. «В президиуме может сидеть два премьера, тогда один скажет то, что он хочет сказать в отношении пройденного этапа, а другой – того, что предстоит. Таково мое видение этой процедуры», - подчеркнул министр.

Представитель Партии регионов напомнил, что ранее Президенту Украины Леониду КУЧМЕ предлагался подобный вариант вступления нового состава правительства в свои полномочия. «В свое время мы с Валерием ПУСТОВОЙТЕНКО (экс-премьер-министр Украины - УНИАН) предложили такое Леониду КУЧМЕ как главе системы исполнительной власти, и тогда впервые правительство приступало к исполнению своих обязанностей официально и торжественно в Мариинском дворце. Потом мы же были последними, кто во время инаугурации заявили об отставке, а потом приехали в Мариинский дворец, построились, нам пожали руки, поблагодарили за работу, мы выпили по бокалу шампанского и были свободны», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 ноября, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ объявил перед Верховной Радой Украины VI созыва о сложении полномочий действующим составом Кабинета Министров.

В соответствии со статьей 115 Конституции Украины, Кабинет Министров, который сложил полномочия перед новоизбранным парламентом, продолжает исполнять свои полномочия до начала работы сформированного нового правительства.