Кожара: Партии регионов достаточно легко сотрудничать с «УДАРом»
22:53, 27 мая 2013Политика
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Министр иностранных дел Украины, заместитель председателя Партии регионов Леонид Кожара считает, что его партии достаточно легко сотрудничать с партией “УДАР Виталия Кличко”.
Кожара отмечает, что ПР довольно легко сотрудничать с партией Кличко
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Кожара заявил сегодня, выступая на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.
“Мой политический опыт демонстрирует, что мы можем легко сотрудничать и координировать деятельность с партией Кличко, но я не могу сказать то же о “Свободе” или “Батькивщине”, - сказал Кожара.
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