Кожара: Партии регионов достаточно легко сотрудничать с «УДАРом»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Кожара заявил сегодня, выступая на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.

“Мой политический опыт демонстрирует, что мы можем легко сотрудничать и координировать деятельность с партией Кличко, но я не могу сказать то же о “Свободе” или “Батькивщине”, - сказал Кожара.