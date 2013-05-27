Милиция возбудила дело по факту убийства, совершенного сыном Джемилева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник крымской милиции Михаил Слепанев, отказавшись при этом назвать фамилии подозреваемого и убитого.

По словам Слепанева, родственники и друзья подозреваемого не препятствуют расследованию.

«В самой прозрачной форме мы будем информировать о ходе расследования», - сказал Слепанев.

По его словам, сейчас правоохранители осматривают место происшествия.

Трагедия произошла в одном из частных дворов, убит мужчина 1969 г. р., подозревается в преступлении молодой человек 1981 г.р.

Мотивы, побудившие сделать выстрел из охотничьего оружия, пока не сообщаются.

Дело открыто по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (убийство).

Другие подробности Слепанев сообщить отказался, ссылаясь на тайну следствия.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 мая, представитель регионального Меджлиса сообщил, что сын Мустафы Джемилева - Хайсер - по неосторожности застрелил человека.

"Это несчастный случай. Они дружили, ходили в гости друг к другу. Погиб дальний родственник Ахтема Чийгоза - главы бахчисарайского Меджлиса", - сказал собеседник агентства.

Как сообщает официальный сайт Меджлиса крымскотатарского народа, сам Джемилев заявил, что расследование несчастного случая в доме его сына будет открытым и непредвзятым.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего Февзи Эдемова.

Согласно сообщению, 27 мая в доме младшего сына главы Меджлиса произошел несчастный случай. Хайсер Джемилев по неосторожности из огнестрельного оружия убил человека. Несчастный случай произошел около 15.30 в городе Бахчисарае в результате неосторожного обращения с зарегистрированным оружием.