Тимошенко может перевернуть вверх дном Банковую?

Директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что если лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО не станет премьер-министром, парламент долго не проработает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ПОГРЕБИНСКИЙ сказал сегодня на круглом столе в Киеве.

“Если ТИМОШЕНКО не станет премьер-министром, длительность жизни парламента будет очень маленькая. Ресурсов у ТИМОШЕНКО, чтобы устроить черную жизнь парламенту и Президенту, и главное, лидерских качеств вполне достаточно, чтобы перевернуть вверх дном не только парламент, но и Банковую”, - сказал политолог.

В тоже время, он считает, что если председателем Верховной Рады будет избран представитель НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО, а премьер-министром – Ю.ТИМОШЕНКО, “то минимум год работы парламенту гарантирован”.

По мнению М.ПОГРЕБИНСКОГО, у Партии регионов в этом случае будет “трудная позиция”: они попытаются сохранить наметившийся формат партнерства с Президентом, и это будет удерживать их в рамках “важного партнера Президента в парламенте для удержания ТИМОШЕНКО в каких-то рамках”.

М.ПОГРЕБИНСКИЙ отрицательно относится к кандидатуре В.КИРИЛЕНКО на пост председателя Верховной Рады. “КИРИЛЕНКО-спикер для меня кажется совершенно дискредитирующим украинский парламентаризм, поскольку спикер парламента - это обычно человек, представляющий более-менее политический центр”, - сказал он.