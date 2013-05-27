В Украине гадают, о чем Янукович 5 часов говорил с Путиным

В то же время источники и эксперты уверены — на повестке дня были вопросы присоединения Украины в качестве наблюдателя к Таможенному союзу и ситуация с поставками газа, пишет издание Коммерсант Украина. Вполне вероятно, что Виктор Янукович сообщил Владимиру Путину о готовности Украины создать газотранспортный консорциум на условиях, предложенных Россией.

О визите президента Виктора Януковича в Россию его пресс-служба сообщила за четыре часа до вылета, не вдаваясь в особые подробности.

Встреча президентов состоялась не в Москве, а в Сочи и продолжалась почти 5 часов.

Что конкретно могли обсуждать главы государств, остается только догадываться. "Как показывает украинская новейшая история, такие внезапные поездки президента Украины часто заканчиваются непредсказуемыми решениями. Если необходима была встреча тет-а-тет, значит, речь идет о больших деньгах,— полагает заместитель гендиректора Центра им. Разумкова Валерий Чалый.— Скорее всего, это судьба газотранспортной системы Украины, условия получения Украиной статуса наблюдателя при Таможенном союзе. Ну и третий блок, который всегда присутствует,— это участие России в приватизации украинских предприятий".

То, что одной из ключевых тем переговоров могло стать обсуждение будущего Украины в рамках Таможенного союза, подтверждает правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с РФ, странами СНГ и ЕврАзЭС Валерий Мунтиян. В Астане, куда отправятся Виктор Янукович и Владимир Путин, 29 мая должно состояться подписание меморандума о получении Украиной статуса наблюдателя в ТС.

На прошлой неделе премьер-министр Николай Азаров сообщил, что Кабинет министров одобрил итоговый текст документа, проект которого был подан Украиной в Евразийскую экономическую комиссию еще в середине апреля. "В меморандуме два ключевых пункта: о статусе Украины как наблюдателя в Таможенном союзе, а также об участии нашего представителя во всех заседаниях комиссий ТС",— заявлял ранее господин Мунтиян.

Согласно процедуре, прежде чем Украина получит права наблюдателя в ТС, с текстом меморандума должны ознакомиться и одобрить его правительства стран Таможенного союза — России, Белоруссии и Казахстана. Страны имели право вносить поправки в документ, однако, как утверждает Валерий Мунтиян, внесенные со стороны членов ТС дополнения не затронули ключевых позиций меморандума. "Мы получаем все, что нам необходимо: участие в заседании органов ТС всех уровней, включая и высший; получение на анализ всех проектов документов ТС до их принятия; создание института постоянного представителя Украины в Таможенном союзе,— пояснил правительственный уполномоченный.— Кроме того, мы сохраняем этот статус и после 2015 года, когда после начала работы Единого экономического пространства страны ТС перейдут на новый уровень интеграции". В то же время неизвестно, какие окончательные формулировки будут содержаться в меморандуме, поскольку еще вчера, по информации издания, работа над его текстом продолжалась.

Помимо планов относительно Таможенного союза, президенты Украины и России, возможно, обсуждали создание консорциума на базе украинской газотранспортной системы (ГТС) и снижение цены газа для Украины, сообщил источник в Минэнерго. "Мы готовы на условия российской стороны, когда "Газпром" станет ключевым участником консорциума и его права будут обеспечены законодательно в обмен на снижение цен на газ",— заявил источник.

Другой источник, близкий к переговорам, рассказал, что украинские власти готовы уступить России контроль над магистральными газопроводами, а контроль над распределительными газопроводами передать группе ВЕТЭК предпринимателя Сергея Курченко. По словам источника, пойти на уступки российской стороне Украину вынудили как проблемы с наполнением бюджета, так и продолжающийся спад на рынке металлопродукции.