В НУ-НС обвиняют Богатыреву в нарушении регламента

Народный депутат, член фракции НУ - НС Николай КАТЕРИНЧУК называет грубым нарушением регламента Верховной Рады объявление перерыва в работе парламента до 29 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам Н.КАТЕРИНЧУКА, вопрос об определении даты проведения нового заседания должен был выноситься на голосование.

Председательствующая на сегодняшнем заседании ВР член фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА «грубо нарушила регламентные нормы, поскольку это делается только путем голосования», - сказал он.

Н.КАТЕРИНЧУК считает необходимым созвать заседание Подготовительной группы, чтобы выяснить до конца сложившуюся ситуацию.

Он также предположил, что Р.БОГАТЫРЁВА именно таким образом закрыла заседание ВР и перенесла его на 29 ноября, поскольку если бы этот вопрос был поставлен на голосование, то фракциям Партии регионов, КПУ и Блока Литвина не хватило бы голосов для принятия решения.